Le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué les réalisations accomplies sous la direction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, durant sa première année de mandat, appelant les composantes de la scène nationale à dépasser les divergences et à renforcer la cohésion nationale pour faire face aux défis.

Dans un communiqué publié samedi, le parti a salué "les réalisations accomplies en une année sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune" à qui il a souhaité "un prompt rétablissement et un retour rapide au pays pour le parachèvement du processus de développement et de construction".

La formation politique a, à cette occasion, réitéré son appel à toutes les composantes de la scène nationale, partis, personnalités, organisations et associations confondus, à "dépasser les divergences et à mettre de côté les ambitions personnelles, dans cette conjoncture particulière qui nécessite de conforter le front intérieur, renforcer la cohésion nationale et se rassembler autour de la patrie pour barrer la route aux parties qui cherchent à affaiblir l'Etat et à porter atteinte à la sou veraineté de ses institutions et à l’unité de son peuple".

Le parti a également salué les efforts consentis en matière de "lutte contre la corruption, de redressement des institutions étatiques et de valorisation des compétences", lesquels efforts, a-t-il dit, "ont donné un grand espoir, surtout aux jeunes, quant à la possibilité de participer à la construction de l'Algérie et de contribuer à la définition des politiques et à la prise de décision".

Evoquant les résultats du Hirak populaire, la formation politique a souligné que celui-ci avait favorisé "l'organisation d'une élection présidentielle transparente et régulière ayant permis à l'Algérie de passer à une autre étape où le peuple souverain a son mot à dire et où le président de la République veille à servir le peuple et à réaliser ses aspirations au développement et à la prospérité".

Au plan international, le parti du FLN a fait valoir que l’intérêt accordé par le président de la République à la politique étrangère avait "donné un nouveau souffle à la diplomatie algérienne" qui s’est traduit par le renforcement de la présence de l'Algérie sur la scène internationale et la réaffirmation de ses positions, notamment à l’égard des questions palestinienne et sahraouie, et de son rôle dans la règlement de la crise libyenne.