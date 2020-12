Une mission conjointe de la Communauté des économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) a appelé samedi à la bonne foi des candidats pour consolider la paix dans le pays, à l'approche des élections présidentielle et législatives en Centrafrique prévues pour le 27 décembre.

Dans leur déclaration conjointe prononcée au terme d'une mission de quatre jours, le président de la Commission de la CEEAC, Gilberto Da Piedade Verissimo, et le chef du l'UNOCA, François Louncény Fall, ont salué la détermination des autorités et des parties prenantes à organiser des élections "libres, inclusives, transparentes et crédibles" en Centrafrique, ainsi que l'engagement des partenaires internationaux à accompagner le pays dans ce processus électoral.

Ils ont prié les "candidats et partis politiques à démontrer ou poursuivre leur engagement de bonne foi dans le processus électoral, y compris à travers la signature du code de bonne conduite, afin d'asseoir la légitimité du pouvoir politique et de consolider les acquis de la paix".

Co ndamnant les discours de "haine" et d"'incitation à la violence" ainsi que les attaques qui visent les partenaires internationaux, ils ont demandé aux groupes armés de ne pas entraver le processus électoral, y compris la libre circulation des électeurs, des candidats et de leurs militants, et le bon déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national.

Pendant sa mission, cette délégation conjointe a rencontré entre autres les autorités centrafricaines, les représentants de certaines institutions en charge du processus électoral et plusieurs diplomates accrédités en République centrafricaine.