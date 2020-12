" Nous l’avons dit très clairement, pour nous (ONU), en ce qui concerne le Sahara occidental, tout reste inchangé. Et la solution au (conflit) au Sahara occidental ne dépend pas de la reconnaissance des Etats individuellement. Cela dépend de l’application des résolutions du Conseil de sécurité, dont nous sommes les gardiens", a déclaré le chef de l'ONU en marge d'un sommet sur le climat. Le SG de l'ONU répondait à une question sur la décision du président américain sortant, Donald Trump, de se démarquer du consensus au sein du Conseil de sécurité sur le règlement de cette question de décolonisation. Vendredi, le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric, a affirmé que la position du secrétaire général restait " inchangée", et demeurait "convaincu qu’une solution à la question du Sahara occidental est possible conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ".