L'attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, a été élu "homme du match" lors de la victoire en déplacement chez le RC Lens (3-2), samedi soir pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 française de football.

Le champion d'Afrique n'a pas marqué, certes, mais il a grandement contribué à cette performance, notamment en étant passeur décisif sur l'action du premier but, inscrit par Mavididi (16'), mais aussi en pesant énormément sur la défense des "Sang et Or".

Un bon rendement loin d'être évident pour Delort, qui a raté une bonne partie de la préparation pour ce match, après avoir été testé positif au coronavirus pour la deuxième fois en l'espace de trois mois.

"La première fois, je n'avais pas de symptômes, donc, je n'ai pas développé d'anticorps. Mais cette fois, c'est bon. Je ne devrais plus avoir de problèmes avec le Covid", a espéré l'Algérien dans sa déclaration d'après-match. Grâce à cette importante victoire en déplacement, Montpellier se hisse à la 5e place au classement général de la Ligue 1 française de football, avec 26 points.

Soit à seulemen t deux longueurs du leader parisien, qui cependant compte un match en moins. Une situation favorable pour le club héraultais, grâce à laquelle il peut envisager une participation à une joute internationale l'an prochain. Ce qui est d'ailleurs l'avis de Delort.

"Cela fait deux ou trois ans que nous sommes très proches de cette participation européenne.

Cette année, avec le groupe qu'on a, je pense que c'est faisable, et il est presque certain que si nous continuons sur cette lancée, nous finirons sûrement parmi les six premiers".

Un classement qui est le minimum requis pour participer à l'Europa League. Avec six buts et cinq passes décisives en 14 journées de championnat, Delort se présente comme le meilleur atout offensif montpelliérain cette saison et il ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin.