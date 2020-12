Les Algériens Abdelkarim Fergat et Abdelkrim Ouakali ont été éliminés samedi de l'épreuve gréco-romaine de la Coupe du monde de luttes associées (messieurs et dames), qui se déroule du 12 au 18 décembre dans la capitale serbe Belgrade.

Engagé directement en quarts de finale, Fergat (55 kg) a été sorti par le Turc Serif Kilic, issu des qualifications (00-10), tandis qu'Ouakali (77 kg) a été battu en 16es de finale par le Kirghiz Akzhol Makhmudol (4-7).

Plus tôt dans la journée, leur compatriote Bachir Sid Azara (87 kg) avait été éliminé en quarts de finale par l'Iranien Hossein Ahmad Nouri (2-5), après avoir passé dans un premier temps l'écueil de l'Azéri Islam Abbasov (2-1).

Sous la conduite du staff technique national, composé de Maazouz Benjedaa, Fayçal Aoune et Messaoud Zeghdane, dix athlètes algériens sont présents au rendez-vous mondial de Belgrade (8 lutteurs de la gréco-romaine et 2 de la lutte libre).

Dimanche, ce sera au tour d'Abdennour Laouni (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari (63 kg), Chawki Doulache (83 kg), Adem Boudjemline (97 kg) et Hamza Haloui (130 kg) d'effectuer leur entr ée en lutte gréco-romaine.

En lutte libre, Abdelhak Kherbache (57 kg) combattra mercredi, alors qu'Abdelghani Benattallah (61 kg) débutera la compétition le lendemain.

Le rendez-vous mondial de Belgrade est une occasion pour les lutteurs algériens de se mesurer aux meilleurs athlètes de la discipline après huit mois d’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus.

Cette Coupe du monde enregistre la participation de quelque 550 athlètes représentant 55 pays.