L'Italie a totalisé samedi le plus grand nombre de morts du nouveau coronavirus en Europe depuis le début de l'épidémie - soit 64.036 -, prenant la place du Royaume-Uni pour ce dramatique record. Samedi, le ministère italien de la santé a annoncé 649 morts supplémentaires en vingt-quatre heures et 19.903 nouveaux cas positifs. Dans le monde, seuls les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique ont été plus endeuillés depuis le début de l'épidémie.

Parmi les pays les plus durement touchés (hors micro-Etats), la Belgique est toutefois celui qui déplore le plus grand nombre de morts dans le monde par rapport à sa population, avec 154 décès pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou (111), l'Italie (106) et l'Espagne (102). Le Royaume-Uni enregistre lui 94 morts pour 100.000 habitants. Selon des données compilées sur l'Europe, l'Italie est passée samedi devant le Royaume-Uni (comptant dix décès de moins, 64.026 morts), suivie de la France (57.567), de l'Espagne (47.624), de la Russie (46.453) et de la Pologne (22.676).