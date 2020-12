Une jeune équipe composée d’étudiants de l'Institut de génie électrique et électronique (IGEE) de Boumerdès a remporté le "prix du Meilleur Produit" de la 14ème compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’"INJAZ El Arab", en présentant un produit d'hygiène destiné à la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19.

"L’équipe ITdrops seule représentante de l’Algérie à la 14ème compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’INJAZ El Arab, remporte le prix du Meilleur Produit, consacrant ainsi une année d’effort avec un produit destiné à la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19", a indiqué samedi un communiqué de l'association INJAZ El Djazair.

Composée d’étudiants de l'Institut de génie électrique et électronique (ex-INELEC), cette jeune équipe a su "relever le défi" et "porter haut le drapeau Algérien" et d’"émerveiller" les 13 pays participants, permettent à l’Algérie d’arracher sa 5ème distinction après 10 ans d’existence d’INJAZ El Djazair.

La 14ème édition de la compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’" INJAZ El Arab", qui a débuté le 1 novembre dernier, a vu l'équipe ITdrops participer à une série de challenges parmi les plus grandes entreprises dont Google, Fedex, Investcorp, Citi Bank, Mastercard et Schneider Electric), a poursuivi le communiqué.

L'équipe ITdrops, créée lors de la pandémie du covid-19, est un projet associant l’IT et l’hygiène, a développé une nouvelle approche de la désinfection grâce au produit "Drop & Hands" qui vient en réponse aux besoins exprimés en matière de désinfection suite à la crise sanitaire.

L'équipe ITdrops avait déjà remporté, en octobre dernier, la compétition nationale d’INJAZ El Djazair.

Celle-ci a près de 10 ans d’existence et a permis la formation de plus de 45.000 jeunes.

Membre du réseau "INJAZ El Arab", regroupant 14 pays de la région MENA, INJAZ El Djazair compte lancer en janvier 2021, la 10ème éditions de son programme "le Parcours de l’Entrepreneur" devant permettre à des centaines de jeunes à travers le territoire national d’avoir les outils-clefs pour développer leurs potentiel entrepreneurial.

Cette édition, qui s’adapte au contexte actuel de la pandémie, offre une plateforme en ligne disponible en version web et en application mobile permettant aux jeunes d’apprendre, tout en préservant leur santé au vu la conjoncture sanitaire actuelle.