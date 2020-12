Mme. Benharrats représente le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ce sommet organisé par visioconférence sous les auspices des Nations Unies, de la France et de la Bretagne avec la participation de l'Italie et du Chili.

Ce sommet intervient en commémoration du 5e anniversaire de l'accord de Paris (COP-2015) signé par 197 Etats, lequel vise à réduire l'effet de serre.

Le même sommet se veut une plateforme pour associer la société civile, les jeunes, les entreprises et les ONG aux travaux de cet évènement, précise le communiqué. Des présidents et chefs de gouvernements de 111 pays ainsi que des représentants de grandes firmes, de banques, de la société civile et des organisations non gouverneme ntales ont pris part à ce Sommet.

Ce Sommet se veut un pas important dans les préparatifs à la 26e conférence de l'ONU sur le climat (COP 26), prévue pour se tenir à Glasgow en novembre 2021 (Grande Bretagne), a ajouté la même source.

Cette manifestation vise à déterminer par les Etats de nouveaux engagements plus ambitieux dans le cadre des trois piliers de l'Accord de Paris, à savoir la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'adaptation aux changements climatiques et le soutien financier et technologique, notamment au pays sous-développés.