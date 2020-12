Les lauréats de cette année sont : Roger Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez (physique), Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna (chimie), Harvey J. Alter, Michael Houghton et Charles M. Rice (physiologie ou médecine), Louise Gluck (littérature), et Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson (économie). Les lauréats ont reçu leur prix chez eux.

Il est réconfortant qu'au cours d'une année où l'humanité est soumise à de telles épreuves, de nouveaux lauréats du prix Nobel aient pu être annoncés en octobre, et nous sommes heureux d'avoir pu vous apporter les médailles et les diplômes des prix Nobel dans vos pays d'origine, lorsqu'il ne vous a pas été possible de venir nous voir à Stockholm, a déclaré Carl-Henrik Heldin, président du conseil d'administration de la Fondation Nobel, dans son discours.

"Le prix Nobel montre la capacité de l'humanité à trouver constamment des solutions aux défis difficiles auxquels nous sommes confro ntés.

Cette année, alors que nous sommes tous profondément touchés par la pandémie du coronavirus, il est particulièrement important de souligner les efforts scientifiques, littéraires et humanitaires qui nous inspirent et nous donnent de l'espoir pour l'avenir", a-t-il déclaré. En raison de la pandémie, le banquet du prix Nobel de cette année à l'hôtel de ville de Stockholm a été annulé. Les prix Nobel sont décernés chaque année depuis 1901. Les lauréats sont annoncés en octobre de chaque année.