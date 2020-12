Une opération de remise des clés de 619 logements publics locatifs (LPL) et promotionnels aidés (LPA) a été entamée dans plusieurs communes de la wilaya de Biskra.

Inscrite dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, l'opération a concerné l'attribution de 439 unités LPL, réalisées dans la zone d'extension Est de la commune de Tolga (45 km à l'Ouest du chef lieu), 70 LPL à Loutaya (27 km au Nord de la wilaya), ainsi que 30 autres segments similaires dans la zone urbaine de la commune de Faydh (100 km à l'Est de Biskra). Aussi, 80 LPA ont été distribués dans la commune Sidi Khaled ainsi que 142 décisions d'aides à l'habitat rural et 56 autres décisions d'aides à la construction en lotissements sociaux dans la commune de Laghrous, située à 45 km à l'Ouest du chef lieu. Au cours de la cérémonie symbolique de remise des clés et décisions d'aides, tenue au lycée chahid Mohamed Boudjemaa à Loutaya, le wali, Abdallah Abi Nouar, a relevé que les quotas de logements attribués sont "une réponse à une des préoccupations majeures du citoyen'', assurant que "des instructions fermes ont été données à l' effet d'œuvrer à accélérer la cadence des chantiers de logements et à finaliser les divers raccordements dans les délais impartis''.