Ces constructions illicites démolies sont circonscrites dans la zone de Touzouz à la limite administrative avec la commune de Daya Ben Dahoua à l’entrée nord de la commune du chef lieu dénaturant ainsi le visage urbanistique et touristique de la ville de Ghardaïa classé patrimoine universel par l’UNESCO en 1982, précisent les mêmes services .

De nombreux citoyens n'ont pas manqué de soulever tous les problèmes inhérents à l'urbanisme dans cette ville que ce véritable fléau de construction anarchique et illégale risque encore une fois de défigurer cette richesse culturelle et architecturale atypique.

''La démolition de ces constructions anarchiques, est régie par des procédures légales de constatation des infractions à l'urbanisme et au phénomène d'occupation et de construction illégale dans les domaines de l’Etat de la région par des technic iens compétents'', a affirmé à l’APS le président de l’APC de Ghardaïa, Omar Fekhar.

''C’est la deuxième opération de démolition menée dans la commune de Ghardaïa'', a souligné cet élu, précisant que "ce phénomène, qui a pris des proportions très graves dans la région, a attiré des spéculateurs de l’immobilier et a entravé le développement socio-économique et l’aménagement harmonieux de la commune qui n’arrive pas, faute de terrain, à localiser des infrastructures d’utilité publique tel lycée, école, structures sanitaires".

"L’APC a beaucoup souffert de ce phénomène et d’infraction au code de l’urbanisme depuis quelques années bien que des procès-verbaux avaient été adressés en temps opportuns mais que rien n'avait été fait dans ce sens", a expliqué M. Fekhar, avant d’assurer que des "mesures fermes" seront prises pour mettre un terme à ce fléau et des poursuites judiciaires seront engagées contre les responsables et violeurs des lois d’urbanisme.

Cette vaste opération de démolition qui a mobilisé des forces de sécurité et de gros moyens matériels, se poursuivra jusqu'à l'éradication totale de ce phénomène sur l’ensemble des communes de la wilaya, a-t-on signalé.