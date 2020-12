L'Autorité nationale des élections (ANE) en Centrafrique a annoncé samedi l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives du 27 décembre, rapportent des médias.

La campagne a débuté ce samedi 00H00 heure locale (vendredi à 23H00 GMT) et se poursuivra jusqu'au 25 décembre à minuit, selon la même source.

La présidente de l'ANE, Marie-Madeleine N'Kouet Hoornaert, a exhorté les candidats à "battre campagne dans le respect de la cohésion sociale, sans prôner la violence et la division, en insistant sur des propositions concrètes de solutions pour une sortie durable de crise".

"Que chaque acte des candidats, chaque mot, chaque parole aille dans le sens de l'allègement de la souffrance du peuple et concoure à la cohésion sociale", a-t-elle indiqué à l'adresse des 17 candidats à la présidentielle et du millier de candidats aux législatives dont les dossiers ont été validés par la Cour constitutionnelle du pays.

Le corps électoral est constitué de 1.858.236 électeurs régulièrement inscrits, parmi lesquels 867.167 femmes (46,7%).