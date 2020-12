Le Musée central de l'armée a organisé, jeudi, plusieurs activités et une exposition de photographies en commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

La commémoration de cet anniversaire intervient "en application des directives du haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), concernant l'intérêt à accorder à l'histoire nationale et à son enseignement aux générations montantes, à travers la célébration des fêtes et occasions nationales", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

A cette occasion, un film documentaire intitulé "Le peuple a embrassé sa révolution" et produit par la Direction de la communication, de l'information et de l'orientation (DCIO), a été projeté, suivi d'une conférence consacrée à "l'une des plus importantes étapes de la glorieuse guerre de libération, lorsque le peuple algérien est sorti dans des manifestations massives pour réaffirmer ses revendications et sa détermination à arracher sa liberté et recouvrer sa souveraineté".

Par ailleurs, le moudjahid Djouab Abdelmadjid a apporté "un témoignage vivant sur les plus importants événements ayant marqué ces manifestations", ajoute le même communiqué.