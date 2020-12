Le Centre des arts et des expositions de Tlemcen (CAREX) a lancé vendredi sur son site web une grande exposition virtuelle intitulée "Pour que nul n'oublie, dans le cadre de la célébration du 60éme anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

Une trentaine de photographies retraçant la période de la glorieuse Guerre de libération sont exposées sur la plateforme virtuelle dédiée à cet événement historique, a indiqué à l'APS, Amine Boudefla, directeur du CAREX.

Cette nouvelle exposition virtuelle, qui s'inscrit dans la stratégie numérique du ministère de la Culture et des Arts, utilise les techniques de la 3D en 360 degrés, a-t-il expliqué, ajoutant que l'exposition comprend trois parties. La première partie montre la vie quotidienne du peuple algérien sous le joug colonial ainsi que les conditions des moudjahidine de l'ALN dans les maquis, a indiqué le responsable, poursuivant que la seconde partie de l'exposition présente la participation de toutes les franges de la population (femmes, paysans, artistes, sportifs et étudiants ) dans le mouve ment de libération nationale.

La troisième et dernière partie, a-t-il souligné, met en valeur le lien très fort qui s'est tissé entre le peuple et le FLN-ALN en plus de la grève des huit jours, les manifestations du 11 décembre et celles du 17 octobre à Paris, les négociations entre le gouvernement français et les représentants du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), et enfin des scènes de liesse du peuple algérien lors du recouvrement de son indépendance.

Les visiteurs virtuels de l'exposition peuvent déambuler librement dans la salle virtuelle et revenir autant de fois qu'ils le souhaitent sur une photographie et même l'agrandir et la voir en haute définition (HD), a-t-on expliqué.

Le CAREX de Tlemcen œuvre depuis 2016 à développer et à valoriser le patrimoine en utilisant les nouvelles technologies numériques en organisant des colloques, des journées d'études et des ateliers de présentation des nouveautés technologiques et leur utilisation dans les arts et la valorisation du patrimoine.

Le CAREX a édité à l'occasion de l'exposition un livret pour enfants avec toutes les photographies exposées, dont une partie servira aux enfants pour coller des photographies d'autres moudjahidine parmi leur famille, ce qui permettra une interaction positive et une participation à l 'écriture et la connaissance d'un pan de l'histoire du pays, conclut-on de même source.