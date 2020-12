Le corps de la Sûreté nationale a franchi "un pas important" en matière de modernisation et de développement de la ressource humaine, a affirmé, jeudi à Blida , le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounici.

En présence du wali de Blida, Kamel Nouicer et des représentants des autorités locales de la wilaya, des directeurs centraux et des cadres régionaux de la Sûreté nationale, le DGSN a procédé à l'inauguration de plusieurs sièges de la Sûreté nationale à Blida.

Les nouveaux sièges inaugurés sont: le siège de la de sûreté urbaine de Diar El Bahri (Sûreté de la daïra d'Ouled Yaiche), renforcé par une structure sociale en l'occurrence une résidence du personnel de la police relevant de ce siège, un siège de la Sûreté urbaine à Oued Djer (Sûreté de la daïra d'El Afroune), le siège de la sûreté urbaine à la commune de Souakria (daïra de Meftah), un siège de la sûreté urbaine de la commune de Bouinane.

De nouvelles structures sociales et des logements de fonction ont été rattachées à ces sièges, et ce en vue de permettre aux policiers de mener à bien leur devoir professionnel dans des conditions favorables.

M. Ounici a appelé les éléments de la police, tous grades confondus, à "fournir davantage d'efforts dans l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, à intensifier les actions ,de proximité et à associer les citoyens et les médias dans la mise en œuvre de l'équation sécuritaire, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Evoquant les défis que traverse l'Algérie à l'instar du reste du monde, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), M. Ounici a affirmé que le corps de la police "a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour faire face à cette épidémie", saluant le rôle efficace des éléments de la DGSN sur le terrain en compagnie des différents partenaires ainsi que leur sacrifices pour appliquer et respecter les mesures sanitaires et sensibiliser les citoyens dans ce cadre".

"Les nouvelles structures policières opérationnelles à la wilaya de Blida constituent un acquis devant renforcer la couverture sécuritaire à la wilaya, dont le taux s'élève à 93%, et ce dans le cadre de la préservation de la sécurité du citoyen et de ses biens", a-t-il poursuivi, soulignant qu'"il s'agit des efforts que la DGSN vise à renforcer à travers le territoire nationale et ce dans le cadre de la politique d'accompagnement sécuritaire adoptée par l'Etat algérien au profit du citoyen".

Par ailleurs, le DGSN et le wali de Blida ont remis une distinction aux équipes médicales relevant des établissements hospitaliers de la wilaya de Blida et des services de la Sûreté nationale, mobilisés dans la bataille de la lutte contre la pandémie du coronavirus, et ce en guise de reconnaissance de leurs sacrifices et leurs efforts consentis dans le souci de protéger la santé du citoyen".

Les éléments de la Protection civile et de la police relevant de la sûreté de wilaya de Blida ont reçu une distinction "en guise de leurs efforts consentis quotidiennement sur le terrain afin de contribuer, aux côtés des différentes autres instances publiques, dans la préservation de la sécurité du citoyen et de le mettre à l'abri de cette pandémie jusqu'à la fin de la crise sanitaire exceptionnelle".