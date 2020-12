La frontière entre les Etats-Unis et le Canada restera fermée aux déplacements non essentiels au moins un mois de plus, jusqu'au 21 janvier, pour freiner la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi le gouvernement canadien.

La fermeture des frontières des Etats-Unis avec ses deux partenaires du libre-échange nord-américain, Canada et Mexique, a été décidée en mars et prolongée chaque mois depuis. Le nouveau prolongement entre les deux voisins du Nord "va contribuer à protéger les gens des deux côtés de la frontière", a justifié le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'un point presse.

Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels.

"Nos décisions continueront d'être fondées sur les meilleurs conseils de santé publique disponibles pour assurer la sécurité des Canadiens", a ajouté le ministre de la Sécurité publique Bill Blair sur Twitter.

Cette nouvelle prolongation d'un mois survient alors que les deux pays sont aux prises avec une forte poussée de la pandémie, qui a fait plus de 13.000 morts au Canada et environ 292.000 décès aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie en valeur absolue. Plus de 400.000 personnes franchissent chaque jour en temps normal la frontière entre le Canada et les Etats-Unis.

Mais ce flux de visiteurs transfrontaliers a chuté de plus de 95% depuis mars par rapport à l'an dernier, selon les statistiques canadiennes. Les échanges de biens et de marchandises de part et d'autre de la frontière, longue de près de 8.900 kilomètres, totalisent quotidiennement 2,4 milliards de dollars canadiens (1,5 milliard d'euros).

Hors Etats-Unis, les frontières internationales du Canada demeurent par ailleurs fermées aux étrangers au moins jusqu'au 21 janvier, à l'exception de ceux dont la présence sur son territoire est jugée essentielle.

Les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient Canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours.