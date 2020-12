L’Office national de l’assainissement (ONA) a mené durant la période allant du 1er septembre au 31 octobre de l’année en cours, plus de 45.700 opérations de curage des réseaux d’assainissement et des ouvrages annexes à travers le territoire national pour la préparation de la saison hivernale et pour faire face à tous les risques d’inondation, a indiqué jeudi un communiqué de l'Office Ces opérations, effectuées dans le cadre de la campagne de curage préventif initiée par l'ONA à la fin de chaque été, ont permis de curer plus de 80000 regards, 98000 avaloirs et 934 km de réseau d’assainissement, a précisé la même source.

Plus de 1250 équipes ont procédé à des opérations de nettoiement et de curage des regards, des collecteurs, des réseaux d’assainissement et à l’extraction des déchets solides.

Ces équipes ont recensé lors de ces opérations tous les points noirs des réseaux qui constituent des zones sensibles et favorables aux risques d'inondations, afin de les surveiller en cas d’intempéries, a ajouté le communiqué.

A cet effet, l’ONA a déployé un dispositif spécial d’intervention, pour faire fa ce aux fortes précipitations qui se sont abattues, notamment ces derniers jours, en mettant à la disposition des équipes concernées les moyens matériels nécessaires pour effectuer des interventions dans plusieurs wilayas.

L’ONA appelle ainsi les citoyens à la prudence et à la préservation des réseaux d’assainissement et des systèmes d’évacuations afin de contribuer à la lutte contre les risques d’inondations et pour éviter des interventions plus lourdes.