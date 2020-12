Plusieurs projets pour l’acheminement de l’eau potable vers les zones d’ombre et améliorer le service public, ont été inaugurés jeudi à Mostaganem par le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Kamel Mihoubi, en visite d'inspection de plusieurs projet relevant de son secteur dans cette wilaya. M. Mihoubi a procédé à la mise en service de la station de pompage au Douar El Biodh dans la commune Souaflia qui assure l’approvisionnement de 14 villages des communes de Safsaf et Souaflia (zones d’ombre) en eau potable, à partir de la station de dessalement de Sonaghter sise dans la commune de Mostaganem.

Ce projet dont le coût global est estimé à 234 millions DA contribuera à améliorer les capacités de stockage de l’eau potable dans cette région et d’accroître le taux d’’approvisionnement quotidien des populations qui avoisinent 11.000 habitants, selon les explications fournies par les responsables du secteur. A l’effet d’assurer les trois couloirs pour approvisionner la partie-ouest de la wilaya de Mostaganem, à savoir le couloir Mostaganem Bouguirat-Aïn Nouissy en eau potable au profit de 21 communes, le même responsable a inauguré deux nouveaux réservoirs de stockage d’un volume global de 20.000 mètres cubes qui ont été réalisés à El Hachem, une localité qui relève de la commune de Sayada pour un coût de près de 374 millions DA. Cette visite a été marquée également par le coup d’envoi du projet d’acheminement des eaux dessalées aux communes de l’Est de la wilaya de Mostaganem qui ont été confrontées à un sérieux problème d’alimentation de cette source vitale après une baisse sensible des eaux du barrage de Oued Kramis.

Le secrétaire général du ministère des Ressources en eau a insisté sur la réception de ce projet avant le mois de Ramadhan prochain et ce, pour assurer la satisfaction des besoins des populations de cette région et des communes voisines de la wilaya de Relizane, pour une population équivalente de 290.000 habitants, soit une dotation supplémentaire en eau potable de 18.000 mètres cubes par jour, pour une enveloppe financière de l’ordre de 60 millions DA.

La wilaya de Mostaganem a perdu récemment plus de 100.000 mètres cubes d’eau par jour à cause de la baisse du volume des trois ouvrages hydrauliques, à savoir les barrages de Chélif, de Kerrada et de Kramis, après le déficit pluviométrique, qui est passé de 305.000 mètres cubes à 204.000 par jour, obligeant les autorités locales à abandonner le système de distribution sans interruption et mettre en place un nouveau programme en attendant l’amélioration de la situation dans les mois prochains, a-t-on fait savoir.