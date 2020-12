Les services de sécurité de Ain Defla ont recensé du 5 au 10 décembre en cours 2926 infractions aux règles préventives liées à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Les infractions ont trait au regroupement des personnes et au non-respect de la distanciation physique (870), à la non désinfection des locaux commerciaux (60), à l'absence de bandes de marquage au sol au niveau des locaux commerciaux (6) et au non port du masque de protection buccale (1 990), a-t-on précisé. Parallèlement à ces actions, les services de police poursuivent leurs campagnes de sensibilisation sur les risques encourus du fait de la pandémie du nouveau coronavirus, réitérant leur appel aux citoyens à faire preuve d'esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures préventives à même de permettre d'endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.