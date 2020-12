La confiance des consommateurs est repartie à la hausse de façon inattendue en décembre aux Etats-Unis, portée par l'espoir d'une amélioration de la situation dans les mois à venir malgré les cas de Covid-19 toujours en hausse et les difficultés de l'emploi.

L'indice a grimpé à 81,4 points, contre 76,9 points en novembre, selon l'estimation préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

Il s'agit du deuxième mois le plus haut depuis que la pandémie s'est massivement étendue aux Etats-Unis en mars et cette amélioration déjoue les pronostics des analystes qui tablaient sur une baisse à 75 points.

Entre octobre et novembre, l'indice avait reculé pour la première fois depuis juillet.

"La confiance des consommateurs a affiché une hausse surprenante début décembre en raison d'un changement des perspectives économiques", chez les sympathisants républicains comme chez les démocrates, après l'élection de Joe Biden, a indiqué Richard Curtin, économiste en chef chargé de cette enquête, dans un communiqué de presse. Il attribue "la majeure partie" de cette amélioration à "des perspectives à long terme plus favorables pour l'économie, tandis que les perspectives pour l'année à venir tant pour l'économie que pour les finances personnelles restent inchangées". Dans le détail, l'indice mesurant les conditions économiques actuelles grimpe de 87 points en novembre à 91,8 points en décembre, et celui mesurant les perspectives progresse de 70,5 à 74,7 points. Cette amélioration de la confiance "pourrait refléter (...) la distribution imminente d'un vaccin qui permettrait une réouverture plus complète de l'économie", analyse Rubeela Farooqi, économiste pour HFE Snapshot, alertant toutefois sur "les nombreux défis" qui attendent le pays d'ici là.