"Le panier de référence de 13 bruts de l’Opep (ORB) s'est élevé à 48,87 dollars le baril jeudi, contre 48,31 dollars la veille’’, selon la même source.

L’amélioration du prix moyen de l’ORB s’inscrit dans le contexte d’une amélioration générale des prix du brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole algérien, avait terminé jeudi au-dessus de la barre des 50 dollars pour la première fois début mars dernier. Pour la séance de vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s’est maintenu à haut niveau, avec une légère baisse de 0,55% (ou -28 cents) à 49,97 dollars.

Cette amélioration des prix est soutenue par l'espoir d'une reprise de la demande grâce à l'arrivée des vaccins contre le Covid-19 et le début de la campagne de vaccination dans des pays consommateurs de pétrole. Mardi dernier, la Grande Bretagne a lancé la sienne mardi, la première campagne de vaccination, ce qui ouvre la voie à une généralisation de cette démarche dans d’autres pays à travers le monde. Ce début de vaccination contre le Coronavirus pourrait en cas de bons résultats ramener plusieurs pays à mettre fin aux restrictions relatives au déplacement des personnes notamment à travers le transport aérien et booster la demande de brut.

Participant à l'édition 2020 de la Conférence sur le pétrole et le gaz du Nigéria, tenue par vidéoconférence la semaine dernière, le Secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Barkindo, avait salué les développements récents concernant les vaccins COVID-19.

"L'année 2021 s'annonce plus radieuse, avec des préparatifs en cours pour une distribution généralisée des vaccins COVID-19.

Une fois ce processus enclenché, l'économie mondiale et la demande de pétrole devraient progresser à pas de géant", a-t-il déclaré.

En plus de la vaccination contre la Covid-19, les cours de l’or noir restent aussi soutenus par les dernières décisions de l’Opep+ portant sur une augmentation graduelle de la production pétrolière à partir du janvier prochain.

L'Opep et ses alliés se sont accordés, jeudi dernier, pour limiter l’augmentation de leur production de 500.000 barils quotidiens en janvier prochain au lieu de passer directement à une hausse de prés de 2 millions de barils par jour.