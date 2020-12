"67 joueurs, dont 25 évoluant à l’étranger, ont été supervisés au cours des différents stages effectués depuis le 25 septembre dernier.

Nous avons adopté une stratégie qui consistait à faire appel de 5 à 6 nouveaux joueurs à l'occasion de chaque regroupement, une manière de de leur permettre de travailler avec nous pendant une période allant de 12 à 15 joueurs, faute de s'entraîner avec leurs clubs", a indiqué Bensmaïn, au cours d’un point de presse diffusé jeudi sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF).

La sélection des U20 débutera le tournoi face à la Tunisie le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis), avant de défier la sélection marocaine le 18 décembre, puis la Libye, le 21 d u même mois.

Les coéquipiers d’Aymen Rahmani (MC Alger) bénéficieront de deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à l’Egypte le 24 décembre.

"Nous ne comptons pas nous arrêter là, puisque il y aura d’autres échéances qui vont nous pousser à maintenir et élargir, dès la reprise du championnat de la catégorie, de notre opération de prospection", a-t-il ajouté.

Le coach national a salué la décision de l’UNAF d’autoriser les sélections à bénéficier d’un effectif de 30 joueurs pendant le tournoi, et ce, pour parer à toute éventuelle défection qu’engendrerait le coronavirus (Covid-19). "C’est très important d’avoir un effectif de 30 joueurs, chose qui va nous permette d’avoir plus de variantes dans notre jeu, mais surtout faire tourner l’équipe, d’autant plus que nous allons disputer quatre matchs en l’espace de 12 joueurs.

Ce serait impossible de jouer tout le tournoi avec le même onze".

"L'équipe n'est pas encore prête sur le plan physique"

Après six stages effectués depuis septembre, Bensmaïn a reconnu que l’équipe n’est pas encore prête sur le plan physique.

"Nous ne sommes pas encore prêts à 100% sur le plan physique, du moment qu’on n’est pas encore compétitifs.

Nous avons disputé des matchs amicaux qui nous ont permis de rester optimistes.

On pourra avoir une idée assez claire sur le potentiel de cette équipe dès le premier match du tournoi, nous aurons même une idée sur nos adversaires".

Pour son entrée en lice dans cette compétition, l’équipe nationale affrontera mardi prochain le pays hôte dans une belle affiche, comptant pour la première journée.

"Notre objectif est clair : se qualifier pour la CAN-2021, sans faire de fixation sur nos adversaires.

Dans ce genre de rendez-vous, affronter le pays hôte dès le début ou une autre équipe importe peu, l’essentiel est de bien démarrer.

C’est vrai que les Tunisiens partiront avec l’avantage du terrain, ils sont mêmes mieux préparés que nous, mais en même temps la pression sera plus pesante sur leur dos.

Ils n’ont pas droit à l’erreur chez eux. Ce qui m’intéresse le plus c’est mon équipe et la stratégie qu’on va adopter le jour du match".

L'attaquant du Paris SG (France) Hussayn Touati, blessé, a déclaré forfait pour ce tournoi de l'UNAF, et ne fera pas le déplacement avec la délégation samedi pour Tunis, prévu à 10h00 à bord d'un vol spécial. Le tournoi, prévu aux stades Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se déroulera sous forme de mini-championnat de cinq journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catég orie en Mauritanie (14 février – 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.

Outre le pays organisateur, trois pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental.

Il s’agit de la Gambie, de l’Ouganda et de la Tanzanie.