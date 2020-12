Le président de l'US Biskra (Ligue 1 algérienne de football) Abdallah Benaïssa, a écopé d'un an de suspension, dont six mois avec sursis, de toute fonction et/ou activité en relation avec le football, à compter du 19 octobre 2020, pour "outrage, atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la fédération algérienne (FAF)", a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Abdallah Benaïssa a déjà fait objet d’une sanction de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, à compter du 19 octobre 2020 pour violation de l’obligation de réserve.

"Sur saisine de la FAF, en date du 15 novembre, la commission de discipline a procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l'encontre du président de l'USB", précise la LFP.

"L'actuelle saisine ne porte pas les mêmes infractions ni la même victime par rapport à l’affaire précédente, donc la commission maintient son pouvoir et champ d’application matériel et personnel", explique l'instance dirigeants de la compétition. Abdallah Benaïssa "a tenu une conférence de presse sur un média privé, comprenant des déclarations diffamatoires et tendancieuses portant directement atteinte à la dignité et à l’honneur de Monsieur le président de la FAF".

Outre cette sanction, le premier responsable de la formation des "Ziban" s'est vu infliger une amende de 100.000 dinars, conclut la même source.