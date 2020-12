Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d'El-Bayadh ont saisi plus de 900 kg de poulet et d’abats de poulet avariés destinés à la commercialisation, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la protection de la santé publique, les équipes de la sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont arrêté deux (2) individus qui se trouvaient à bord d’un camion frigorifique contenant 976,32 kg de poulet et d’abats de poulet impropres à la consommation destinés à la vente, a précisé la même source.

Agissant sur la base d’informations faisant état d’individus commercialisant du poulet impropre à la consommation à bord d'un camion frigorifique, les éléments de la sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont appréhendé les deux suspects au niveau d'un point de contrôle. La fouille du véhicule a permis de saisir une importante quantité de viande de poulet et d’abats de poulet qui, après avoir été soumis au contrôle vétérinaire, se sont révélés avariés et impropres à la consommation, a souligné le communiqué.