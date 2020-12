Deux puits de pétrole situés dans la province de Kikouk, dans le nord de l'Irak ont été incendiés, mercredi, à la suite de deux attentats, selon une source sécuritaire. Des éléments de l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech) ont visé deux puits de pétrole dans le champ de "Khabaz" au sud-ouest de Kirkouk, affirme la source sécuritaire citée par des médias. Les équipes de lutte contre les incendies s'efforcent d'éteindre le feu dans les puits de pétrole, ciblés par deux attentats à la bombe. L'organisation terroriste "Daech" a pris le contrôle du champ pétrolifère de "Khabaz" lors de son invasion du nord et de l'ouest de l'Irak à l'été 2014. Depuis le début de l’année en cours, les forces irakiennes ont intensifié les opérations de ratissage et les raids pour traquer les membres de Daech. L’Irak a annoncé en 2017 sa victoire contre Daech, en recouvrant la totalité du territoire que le groupe terroriste occupait, dont la superficie remonte à plus du tiers du territoire irakien. Le groupe terroriste possède toutefois des cellules dormantes dans de vastes zones irakiennes et c ontinue de mener des attaques sporadiques.