M. Mansour a déclaré, dans un communiqué, publié lundi par l'agence de presse palestinienne Wafa , que les lettres dénonçaient notamment des tirs contre quatre Palestiniens blessés lundi lors d'une incursion des forces d'occupation israéliennes dans le camp de réfugiés de Qalandia, en plus de l'aassassinat par balles tirées par des soldats israéliens du Palestinien Nour Chakir (38 ans) à El Qods-Est occupée, le 25 novembre dernier.

Les lettres rendaient compte également du meurtre par les forces d'occupation israéliennes de l'enfant Ali Abou Alia (13 ans), dans le village d'al-Mughayir, à l'est de Ramallah, le 4 décembre, selon la même source.

Les lettres relevaient également la poursuite de la politique de co lonisation israélienne, les opérations de démolition des maisons palestiniennes et les expulsions forcées des résidents. Dans ses correspondances, Mansour a exhorté la communauté internationale à "condamner toutes ces provocations et toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut des territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris El Qods-Est".

"L'impunité d'Israël, puissance occupante, vis à vis des attaques directes contre les civils, dont des enfants, est devenue plus fréquente et choquante", a-t-il dit. Il a souligné que "les assassinats extrajudiciaires, sont devenus une pratique systématique de l'occupation, qui équivaut à des crimes de guerre contre la population civile sous occupation".