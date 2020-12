La Somalie a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à dissoudre la Commission chargée de la lutte contre la piraterie dans ses eaux territoriales après la cessation des attaques et des prises d’otages au cours des trois dernières années, selon le délégué somalien auprès des Nations unies, l’ambassadeur Abukar Dahier Osman.

Cité par des médias locaux, Osman a précisé que son pays avait informé les Nations unies de son intention de dissoudre la Commission de lutte contre la piraterie après la cessation des attaques de piraterie et des prises d’otages au cours des trois dernières années.

Et de poursuivre : "le gouvernement somalien œuvre à lutter contre les activités de pêche illégales pratiquées par les bateaux étrangers dans ses eaux territoriales somaliennes, ainsi que ceux qui y jettent des déchets".

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, vendredi dernier, la résolution 2554 portant prolongation de 12 mois des autorisations accordées aux Etats dans la lutte contre la piraterie et les attaques armées, perpétrées au large des côtes de la Somalie.

Cette résol ution, reconduite à l’unanimité des membres du Conseil (15 pays) autorise les Etats et les organisations régionales à entrer dans les eaux territoriales somaliennes durant une année, à compter du samedi dernier. S’agissant de la lutte contre la piraterie, la résolution des Nations unies a également autorisé les Etats à "utiliser tous les moyens nécessaires dans la lutte contre la piraterie et les attaques armées dans les eaux territoriales de la Somalie".

Ces mêmes mesures sont également applicables sur le territoire somalien (la terre ferme), soulignant qu'elles doivent être conformes au droit international humanitaire et à la législation applicable en matière de droits de l'homme.