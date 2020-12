Les manifestations du 11 décembre 1960, dont la première étincelle a été déclenchée à Aïn-Temouchent deux jours auparavant, sont "un événement historique décisif à la fois pour le peuple algérien et pour tous les peuples luttant contre toutes formes de colonialisme et d’oppression", a indiqué Mohamed Lahcen Zeghidi, historien et enseignant à l’université d’Alger.

Dans un entretien accordé à l’APS à la veille du 60ème anniversaire de cette date historique, l'universitaire Zeghidi considère que les manifestations du 11 décembre 1960 "ont été la cause directe de la prise de la plus grande décision à l’échelle mondiale, toujours en vigueur jusqu’à présent, garantissant aux peuples le droit à l’autodétermination".