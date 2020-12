Un vol hebdomadaire entre Alger/Sétif est programmé depuis l’aéroport 8 mai 1945 de Sétif par la compagnie nationale Air Algérie, a indiqué dimanche, le directeur de l’aéroport, Mohamed Lamine Ayfa. Cette reprise qui concerne la totalité des dessertes aériennes des wilayas du Sud et 50 % de celles du Nord vient en application des instructions du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et de l'autorité sanitaire, a-t-il déclaré. Le vol Alger/Sétif est programmé chaque mardi avec un départ d’Alger vers 8h00 et un retour à 9h35, selon le même responsable qui a assuré que toutes les mesures de prévention contre le covid-19 ont été prises dont l’installation de caméras thermiques à l’entrée de l’aérogare, l’utilisation de thermomètres manuels pour le contrôle systématique des passagers. Des distributeurs de gel alcoolisé ont été installés à divers points de l’aéroport avec obligation du port de masque de protection pour toute personne accédant à l’aéroport et une signalisation au sol indiq uant les distances interpersonnelles à respecter, a-t-on ajouté. Des affiches invitant les passagers au respect des mesures préventives ont été placardées à divers points de l’aéroport notamment la zone de contrôle, les bureaux d’enregistrement, les arrivées et départs. Les vols aériens domestiques ont été suspendus depuis près de neuf mois dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus.