Pas moins de 45 opérations de raccordement au réseau de gaz naturel ont été projetées en faveur des zones d’ombre de différentes communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) d’Ouargla. Les études liées à la réalisation de ces projets ont été remises aux communes concernées pour entamer les travaux de raccordement au réseau de gaz naturel sur un linéaire total de 154 km, au profit d’une population de 6.500 habitants, a indiqué la chargé de communication à la Sonelgaz, Rabea Daouadi. L'entreprise Sonelgaz a enregistré depuis début 2020 un total de 3.906 nouveaux abonnés au réseau de gaz naturel, dont 3.900 au réseau de basse pression et six (6) autres au réseau de moyenne pression. Ce nouveau chiffre porte l’effectif global à 96.010 abonnés, dont 95.917 clients au réseau de basse pression, 84 autres au réseau de moyenne pression et neuf (9) abonnés à la haute pression, a détaillé la même responsable. Les différentes opérations réalisées dans le cadre de la généralisation du réseau de gaz nature l au profit des différentes régions de la wilaya a permis la réalisation d’un taux de couverture de 85%, a-t-elle fait savoir.