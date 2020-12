Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus dans la commune de Larbaâ, secteur militaire de Batna, pour la réouverture des routes et voies coupées et le désenclavement des habitants, suite aux fortes intempéries ayant marqué récemment plusieurs wilayas du pays, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Suite aux récentes intempéries enregistrées dans plusieurs wilayas de l’est du pays, marquées par une forte pluviométrie et d'importantes chutes de neige, des détachements de l’ANP sont intervenus dans la commune de Larbaâ, le secteur militaire de Batna (5 e région militaire) pour la réouverture des routes et voies coupées et le désenclavement des citoyens, le long de la route reliant larbaâ à Taqesrit, à travers l’utilisation de moyens mobilisés à cet effet", souligne le document.

L’Office national de la météorologie (ONM) avait annoncé des chutes de neige sur les hauteurs de plus de 1000 mètres, dans les régions du Centre, de l’est et de l’ouest du pays.