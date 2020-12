Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé, dimanche, à débattre des difficultés soulevées par les enseignants en matière d'organisation de la scolarisation en vue de les aplanir suite aux "anomalies" observées sur le terrain.

Lors d'une conférence par visioconférence organisée avec les directeurs de l'éducation des wilayas, le ministre a affirmé que "le suivi sur le terrain et l'ensemble des rapports parvenus à la cellule centrale du ministère, un mois après la rentrée scolaire, ont fait apparaître des anomalies dans l'organisation de la scolarisation, ce qui implique l'adaptation de mesures adoptées à travers le suivi quotidien et continu en invitant les directeurs des établissements éducatifs ainsi que les inspecteurs à examiner des difficultés soulevées par les enseignants pour en trouver les solutions adéquates".

Le ministre a appelé les partenaires sociaux à présenter le bilan préliminaire pour l'organisation de la scolarité en vue de "parvenir à des solutions, dont l'équilibre dans le nombre des groupes éducatifs assignés à chaque enseignant".

Concernant l'application du protocole préventif sanitaire, M. Ouadjaout a indiqué qu'il convient de renforcer les actions de sensibilisation en milieu scolaire en lançant un appel à l'ensemble des acteurs pour adhérer à cette démarche avec la poursuite des sorties des inspecteurs sur le terrain en compagnie des médecins aux fins de faire le point sur l'état d'application du protocole sanitaire.

Rappelant les efforts consentis en matière de mise à disposition des moyens sanitaires préventifs en raison du contexte sanitaire exceptionnel, le ministre a déclaré que "les aides financières exceptionnelles ont été versées à tous les établissements éducatifs pour leur permettre de couvrir les frais pour jours restants de ce mois".

Il a souligné que son secteur "a obtenu une autorisation de la part du Premier ministre afin d'utiliser les avoirs financiers restants dans les comptes hors budget à l'effet d'acquérir les moyens préventifs sanitaires ainsi que les produits hygiéniques et leur distribution dans un cadre organisé entre les établissements éducatifs".

Il a exhorté tout un chacun à "se mobiliser et à suivre le bilan des actions de chaque wilaya tout en oeuvrant à trouver les solutions et à pallier les lacunes enregistrées". Le ministère de lÆEducation nationale avait mis en place récemment un plan exceptionnel pour la reprise des cours et l'organisation de la scolarité des élèves des trois cycles d'enseignement, prévoyant des mesures liées notamment à la répartition des élèves en groupes et sous-groupes de 20 à 24 apprenants, à l'exception de certains groupes où le nombre d'élèves est égal ou inférieur à 24 élèves.