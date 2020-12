Une mitrailleuse contrôlée par satellite avec l'assistance d'une "intelligence artificielle" a été utilisée pour assassiner fin novembre un physicien nucléaire iranien, a indiqué dimanche un officiel Iranien à un média local.

Mohsen Fakhrizadeh, tué le 27 novembre dans une attaque menée à l'explosif et à l'arme à feu, circulait sur une autoroute avec une équipe de sécurité composée de onze membres lorsque la mitrailleuse a "zoomé" sur son visage et a tiré treize balles, a précisé le contre-amiral Ali Fadavi, cité par l'agence de presse Mehr. L'arme automatique, juchée sur un pickup, "s'est concentrée simplement sur le visage du martyr Fakhrizadeh d'une façon telle que sa femme, qui se trouvait à seulement 25 centimètres, n'a pas été touchée par une balle", a-t-il ajouté. Cet engin était "contrôlé par internet" via satellite et il a utilisé une "caméra sophistiquée et une intelligence artificielle" pour trouver sa cible, a poursuivi M. Fadavi, précisant que le chef de la sécurité du scientifique a reçu quatre balles "lorsqu'il s'est jeté" sur lui pour le protéger. "Aucun terroriste ne se trouvait sur les lieux", a-t-il relevé.