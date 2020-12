La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui vient de reprendre progressivement ses vols domestiques, suite à la levée de la mesure de suspension du trafic aérien interne, a programmé une moyenne de deux vols par jour vers plusieurs destinations notamment vers les wilayas du sud du pays, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable de la compagnie publique.

Outre, le transports des employés du secteur pétrolier, la compagnie publique prévoit 310 sièges/jour (aller-retour) pour chaque desserte entre les Aéroports d'Alger, Adrar, Bechar, Oran et Tamanrasset, a indiqué le chargé de communication de la compagnie publique, Karim Bahard.

Selon M. Behar, la compagnie compte étendre progressivement ses dessertes à destination de plusieurs autres aéroports à travers le pays.

Il a assuré par ailleurs que des mesures sanitaires "draconiennes" ont été adoptées pour protéger les passagers contre les risques de contamination par le virus de la Covid-19.

Le premier vol a eu lieu lundi reliant Alger et Adrar (aller-retour) qui sera suivi de plusieurs autres dessertes reliant Alger et Béchar, Tamanrasset et Oran .

Selon M. Behar, la reprise du trafic aérien domestique a eu un impact positif sur les citoyens qui peinent à se déplacer en raison de la suspension du transport aérien qui perdurent depuis près de neuf mois à cause de épidémie.