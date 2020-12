Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICLAT) et l'Agence allemande de coopération (GIZ" ont procédé lundi à Alger à la signature du contrat d'exécution du projet "communes vertes" afin d'appuyer les communes dans leurs efforts de développer l'utilisation des technologies d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables(EnR).

Ce projet ayant pour objectif de faire contribuer les communes à la réalisation des objectifs nationaux de transition énergétique concernera quatre (04) communes-pilotes pour l'élaboration de plans énergétiques communaux durables ainsi que 30 communes-pilotes pour le déploiement de tableaux de bord de suivi des consommations énergétiques.

Lors de son intervention à cette occasion, le Secrétaire général du MICLAT, Abdallah Moundji, a indiqué que ce nouveau projet de coopération permettra à un nombre important de wilayas et de communes de bénéficier d'un accompagnement et d'une assistance pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans énergétiques commu naux ainsi que de l’amélioration des procédés de gestion de la consommation énergétique.

Il s'agira également, a-t-il dit, de l’élaboration d’outils didactiques, de cahiers de charges et de guides méthodologiques pour assurer la durabilité des installations et d’un soutien pour la mise en place d'un cadre réglementaire incitatif favorisant la réalisation de projets d'énergie renouvelable économiquement viables pour les communes.

De plus, le même responsable a souligné le choix porté sur des communes-pilotes au sein de ce projet "présentant un nombre important de zones d'ombre, constituant ainsi un grand défi pour ce projet".

Pour sa part, le chargé de la coopération au sein de l'Ambassade d'Allemagne en Algérie, Jurgen Wolke, a estimé que la signature de ce contrat fait partie des nombreuses initiatives de coopération énergétique entre les deux pays, notant la dynamique de coopération technique intensifiée entre les deux partenaires dans ce secteur.

Assurant la fierté du côté allemand de partager ses expériences et de contribuer avec ses idées s'agissant de la transition énergétique, le représentant diplomatique allemand a fait savoir que l'expérience de son pays a démontré que "les communes sont un maillon essentiel pour contribuer énormément à la transition énergétique". Il a ainsi estimé important qu'elles soient impliquées dans tout projet de transition énergétique.

De plus, avec plus de 1.500 communes, "l'Algérie possède un répertoire très important de multiplicateurs pouvant donner l'exemple à un nombre important de citoyens", a fait observer le représentant allemand.

" Collectivités locales : un rôle important dans le développement au niveau local"

De son côté, la directrice résidente en Algérie de la GIZ, Ella Schieber, ce projet entre dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies. "Communes vertes" contribuera à atteindre deux ODD, à savoir l'ODD 7 visant à garantir l’accès de tous à une énergie propre avec un coût abordable ainsi que l'ODD 11 visant à parvenir à des villes et communes durables.

De plus, l'intervenante a estimé que "les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour la promotion du développement du renouvelable au niveau local". Elle a, en outre, fait savoir que ce projet permettra à 30 communes à travers le pays de suivre et d'optimiser leur consommation énergétique via un tableau de bord de gestion énergétique.

Pour sa part, la cheffe du projet "communes vertes" au sein du GIZ, Rebekka Hilz-D'Bichi, a indiqué que ce projet s'étalant jusqu'en 2023 a pour objectifs la réduction durable de la conso mmation d'énergie dans les communes-pilotes, l'amélioration de la gestion de l'énergie au niveau communal, l'élargissement des résultats à d'autres communes et la réalisation d'un cadre incitatif pour la promotion des EnR et de l'efficacité énergétique au niveau communal.

De plus, il s'agira selon la cheffe de projet, de l'amélioration de la qualité et de la durabilité des produits, services et installations d'EnR et d'efficacité énergétique, de l'identification et de la réalisation des modèles d'affaire pour promouvoir le rôle du secteur privé local dans les chaines de valeur ainsi que la proposition d'un texte réglementaire régissant l'injection de petites puissances photovoltaïques communales au réseau de distribution.