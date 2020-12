Le gouvernement éthiopien travaille avec le gouvernement du Soudan pour rapatrier les réfugiés et les personnes déplacées par le conflit au Tigré dans le nord-de l'Ethiopie, a indiqué samedi le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demiky Mekonnen.

Au cours d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Jebe Kuvud, le chef de la diplomatie éthiopienne a tenu à rassurer son homologue danois de la situation dans la région du Tigré.

''L'opération militaire dans la région du Tigré a pris fin et le gouvernement travaille actuellement sur la reconstruction et la réhabilitation de la région'', a-t-il expliqué.

Le 4 novembre dernier, des affrontements armés ont éclaté entre l'armée éthiopienne et le "Front de libération du peuple du Tigré" dans la région du Tigré.

Suite à cela, des milliers d'Ethiopéens ont fui vers le Soudan. Le Soudan est l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés en Afrique avec (1.1 million de personnes) dont la plupart originaires du Soudan du Sud.