«La Fédération algérienne de football s’apprête, par le biais de la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), à remettre aux clubs de la Ligue 1 les licences professionnelles pour la saison 2020/2021.

Cette remise sera faite aux Sociétés sportives par actions (SSPA) ayant déjà satisfait tous les préalables établis pour l’octroi de la LCP, à savoir : la JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l’AS Aïn M’lila» a indiqué l'instance fédérale dans ce communiqué, diffusé sur son site officiel.

«Les autres clubs, dont le dossier est incomplet, recevront leurs licences ultérieurement» a ajouté la FAF, en précisant que trois parmi ces 14 clubs n'ont que deux documents à remettre pour être au complet, alors que pour les autres, «le nombre de pièces manquantes oscille entre trois et huit».

Fin novembre dernier, le NC Magra, la JS Kabylie, la JS Saoura, le WA Tlemcen et l’US Biskra avaient procédé à la signature de la convention tripartite, entre la DCGF, la SSPA et le Cabinet d’expertise, ainsi que la convention Club Sportif Amateur (CSA) et la SSPA.

Une démarche qui avait réjoui la FAF, car ayant «fortement apprécié les efforts consentis par ces clubs professionnels dans le cadre de l’opération d’octroi de la Licence de club professionnel (LCP) pour la saison 2020/2021, tel que décidé par le Bureau fédéral en janvier 2020.

De son côté, la commission de discipline de Ligue de football professionnel (LFP), avait procédé à l’ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre de 15 clubs de l’élite, pour ''non respect du dépôt des documents pour l’octroi de licence professionnelle et absence de la signature du contrat SSPA/Cabinet''.

La liste des clubs concernés a été établie par la DCGF, à savoir : le MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Husseïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC, le CS Constantine, le MC Oran, l’USM Alger, l’Olympique de Médéa, le CAB Bou Arreridj, la JSM Skikda, l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbes, et le RC Relizane. La commission de discipline avait accordé un délai de 45 jours à ces clubs, à compter du 26 novembre 2020, pour se conformer aux instructions de la FAF, à défaut de quoi, «ils s'exposeraient à une application de l’article 107 du code disciplinaire de la FAF, comportant amendes et déduction des points.

La JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l'AS Aïn M’lila se sont déjà exécutés et sont sur le point de récupérer leurs licences, en attendant les autres clubs.