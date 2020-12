Cette hausse de chauffage est souvent liée à une augmentation de la production de monoxyde de carbone, cause d'intoxications qui peuvent s'avérer mortelles.

Le Ministère de la santé et des sports et l’Inpes présentent une nouvelle campagne afin d’alerter sur les risques liés au monoxyde de carbone et les bons gestes à adopter car « Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde. Les bons gestes de prévention aussi. ». En effet, bien que le nombre d’intoxications soit en nette baisse depuis 30 ans, 1353 épisodes d’intoxications au monoxyde de carbone ont été enregistrés en 2007 ; ils ont impliqué 4 197 personnes. Avec une centaine de décès chaque année2, le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par toxique en France. Plus des trois quarts des Français équipés d’appareil de chauffage à combustion ne sont pourtant pas conscients d’avoir à leur domicile des appareils susceptibles d’émettre du monoxyde de carbone (CO).

Prévenir les intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure. C’est dans l’habitat qu’a lieu la grande majorité des intoxications au monoxyde de carbone (86 %) ; la chaudière y est la source d’intoxication la plus fréquente2 (42,4 % des cas d’intoxications).

Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de :

avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ;

tous les jours, aérer au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air ;

systématiquement respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion prescrites par le fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc. Dès suspicion d'intoxication, le premier geste est d'aérer immédiatement les pièces en ouvrant aussi bien les fenêtres que les portes, afin d'évacuer le monoxyde et renouveler l'air ambiant. Ensuite, dans la mesure du possible, mieux vaut éteindre les appareils à combustion. Et si cela ne suffit pas, il est recommandé de quitter les lieux. Il est recommandé par ailleurs de bien aérer le logement en hiver et de ne surtout pas boucher les aérations.

Si le chauffage du logement n'est pas suffisant, il est possible d'utiliser des chauffages d'appoint. En revanche, la ministère du logement recommande de ne pas les utiliser en continu, de ne pas les raccorder à l'extérieur et de les installer dans une pièce bien aérée. Pour des raisons de sécurité, les appareils non destinés à ce type d'usage sont à éviter rigoureusement, comme les réchauds de camping, les panneaux radiants ou encore les fours. Le groupe électrogène est tout autant proscrit.

Une intoxication au monoxyde de carbone se traduit le plus souvent par des maux de tête, des nausées, ou encore des vomissements.