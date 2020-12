Les Championnats du monde-2026 de handi-basket (messieurs et dames) auront lieu à Ottawa (Canada), a annoncé la Fédération internationale de basket sur fauteuils (IWBF) sur son site officiel.

"Ottawa abritera en 2026 le plus grand événement d’élite de basket-ball au monde.

La compétition sera un spectacle de physique révélateur, de ténacité et de persévérance, mettant en vedette les meilleurs athlètes et équipes de la discipline", a indiqué l’instance internationale.

Vingt-huit équipes - 16 du côté des hommes et 12 du côté des dames - se disputeront la couronne mondiale dans chaque tournoi.

"Au-delà du terrain de jeu, cet événement est bien plus que du sport. En ces temps difficiles, Ottawa-2026 représente une occasion mémorable d'unir le monde, de célébrer la résilience de l'esprit humain et de défendre l'inclusion", a réagi la présidente honoraire d'Ottawa, Chantal Petitclerc.

Les Championnats du monde de basket-ball en fauteuil roulant de l'IWBF (messieurs et dames) ont lieu tous les quatre ans.

Des tournois de qualification de zone auront lieu dans chacune des quatre zones IWBF (Afrique, Amérique, Europe et Asie-Océani e) pour décider quels pays se joindront au Canada, qualifié d'office.

L'événement devrait se dérouler sur des sites de l'Université Carleton et à l'Université d'Ottawa, du 26 août au 5 septembre 2026. La compétition comprendra 94 matchs sur 11 jours.