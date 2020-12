La sélection algérienne féminine de boxe (seniors) poursuit son stage de préparation à Alger, en vue des prochaines échéances dont les championnats arabes, prévus le mois de février 2021 au Koweït, a appris l'APS dimanche de l'instance fédérale. Composée de quatre boxeuses, la sélection algérienne a entamé le 1er décembre un stage de préparation qui se poursuivra jusqu'au 15 de ce mois, sous la conduite des entraîneurs nationaux, Kenzi Abdelghani, Khaled Harima et Makhlouf Brahim.

Les quatre boxeuses sont : Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg), toutes les deux qualifiées aux Jeux olympiques de Tokyo, Ichrak Chaib (75 kg) et Senouci Fatima-Zohra (57 kg). Pour rappel, six membres de la sélection algérienne dont trois boxeuses avaient été testés positifs au Covid-19 et le stage qui devait se dérouler à partir du 25 novembre au Complexe sportif "Sveltesse" de Chéraga (Alger) avait été annulé.