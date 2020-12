Le gouvernement sud-africain vient d’approuver la mise à jour de la stratégie nationale d'expansion des aires protégées et le cadre national révisé de la biodiversité, dans un effort pour aider à lutter contre les menaces de l’environnement.

"Le cadre national de la biodiversité et la stratégie nationale d'expansion des aires protégées sont des instruments politiques importants pour la protection des espèces et des écosystèmes", a indiqué dimanche le ministère de l'Environnement, des Forêts et des Pêches dans un communiqué.

Il a souligné que grâce à la publication de l'évaluation nationale de la biodiversité par l'Institut national sud-africain de la biodiversité en 2019, "le pays est en mesure de mieux cibler l'expansion future des aires protégées". L’évaluation a également contribué aux obligations nationales et internationales de l’Afrique du Sud en matière de rapports, y compris l’état de l’environnement, et le rapport national de la Convention sur la diversité biologique, relève-t-on.

La même source explique que le plan sectoriel a abordé les menaces pour la biodiversité identifiées lors de l'évaluation scientifique de l'état de la biodiversité et des écosystèmes en Afrique du Sud par l’Institut national sud-africain de la biodiversité.

Selon le département, les domaines les plus critiques du rapport d'évaluation concernaient les écosystèmes d'eau douce, les rivières et les estuaires, les poissons d'eau douce étant les plus vulnérables de toutes les espèces. "L'Afrique du Sud est un pays où l'eau est rare et les pressions sur la biodiversité telles que le commerce illégal d'espèces, la dégradation des terres, la perte d'habitat et la croissance exponentielle de la population sont des facteurs clés qui risquent de provoquer des épidémies de maladies infectieuses telles que la COVID-19", a souligné le rapport.

Il a estimé qu’un investissement continu dans des écosystèmes sains en termes de gestion, de conservation et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité est essentiel pour la sécurité de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie, la lutte contre les maladies et les catastrophes naturelles, la résilience au changement climatique.