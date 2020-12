Un dauphin commun de 110 kilos a échoué en fin de semaine à Kristel (communce de Gdyel à Oran) et enlevé samedi soir par une mission d’intervention dans le cadre du programme de surveillance des échouages d’espèces marines, a-t-on appris auprès de l’association écologique marine "Barbarous".

"Dans le cadre du programme de surveillance des échouages d’espèces marines, initié par l’association écologique marine "Barbarous", en partenariat avec le laboratoire "Réseau de surveillance environnementale" (LRSE) de l’université Oran1, une mission d’intervention a été dépêchée samedi sur les lieux suite à l'échouage d’un dauphin à kristel (littoral est d'Oran) a précisé le Secrétaire général de cette association, Amine Chakouri.

Cette mission vise à faire des constats sur les lieux et à accompagner les scientifiques pour la réalisation de prélèvements et la détermination de la cause de l’échouage du dauphin qui a été signalé vendredi par la brigade de la préservation l'environnement relevant de la gendarmerie nationale.

Il s’agit de prélèvements de peau, de muscles et de dents réalisés par les scientifiques en vue d'examens complémentaires pour confir mer avec exactitude le genre d’espèce et déterminer le taux de métaux lourds, de pesticides et d’hormones, a expliqué M. Chakouri.

La carcasse de ce cétacé a révélé qu’il s’agit d’une femelle dauphin de deux mètres de long, pesant 110 kg.

L’animal ne présente aucune trace de blessures et la cause de la mort pourrait être révélée après des examens approfondis qui seront réalisés par le laboratoire de l’université Oran 1, a indiqué le SG de l'association Barbarous.