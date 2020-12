Les revenus d'exploitation du secteur du tourisme rural de la Chine ont dépassé 850 milliards de yuans (environ 130 milliards de dollars) en 2019, donnant un nouvel élan aux efforts chinois de promotion de la revitalisation rurale et de la modernisation agricole et rurale. Au total, 3,3 milliards de voyages ont été effectués dans les zones rurales l'année dernière, a déclaré Zeng Yande, responsable au ministère de l'Agriculture et des affaires rurales, lors d'un forum sur le développement du tourisme rural dans la nouvelle ère, qui s'est tenu samedi. Le tourisme rural devrait devenir une industrie majeure de l'économie d'ici deux à trois ans, a indiqué M. Zeng.

L'année dernière, plus de 8,5 millions de personnes sont revenues ou ont déménagé à la campagne pour créer des entreprises ou travailler dans des entreprises innovantes, tandis que le nombre d'entreprises de commerce électronique dans l'agriculture a dépassé 30.000. Pour atteindre l'objectif d'éradication de la pauvreté absolue, la Chine s'est engagée à donner la priorité au développement de l'agriculture et des zones rural es et à faire pleinement progresser la revitalisation rurale dans sa nouvelle phase de développement.