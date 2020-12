La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a jugé que l’appel des Etats-Unis à imposer un moratoire sur le Nord Stream 2 relève de l’agression politique, les invitant à respecter les règles.

Pour Moscou, l'appel de l'ambassade américaine à Berlin à geler la construction du projet gazier Nord Stream 2 est un acte "d'agression politique", citant les dires de Condoleezza Rice sur les fournitures de gaz russe, Maria Zakharova a invité les Etats-Unis à "respecter les règles". Dans une publication sur Facebook, Maria Zakharova a évoqué un article paru en mars 2014 dans le Washington Times relayant une note de 1981 de l’administration du Président Reagan sur la nécessité de contrecarrer la construction de gazoducs en provenance de l’URSS vers l’Europe.

Et d’expliquer que les fournitures de pétrole et de gaz de l’URSS "affaibliront les positions de l’Occident". "Les pipelines russes, quelle que soit leur destination, peu importe l’époque où ils sont installés, quels que soient les traités qui les légitiment, suscitent depuis des décennies t oujours la même réaction de la part des Etats-Unis: l’agression politique et l’opposition illégale", a fait valoir la porte-parole de la diplomatie russe. Dans la continuité de son commentaire, Mme Zakharova a repris les dires de l’ancienne secrétaire d'Etat des Etats-Unis Condoleezza Rice, énoncés dans le contexte de la livraison de gaz russe et cités, toujours, par le Washington Times le 6 janvier 2006: "Je voudrais dire à Washington: "Vous ne pouvez pas jouer contre les règles. Si vous voulez être un acteur responsable dans l'économie internationale, vous devez respecter les règles." (...) Le temps a renvoyé aux Etats-Unis leur propre appel".