Le ministre britannique chargé de la coordination de l'activité gouvernementale, Michael Gove, se rend lundi à Bruxelles pour rencontrer le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic et discuter de la mise en oeuvre du traité de retrait, qu'un projet de loi britannique remet en cause.

Un très controversé projet de loi en cours d'examen au Parlement britannique remet en cause certains engagements pris par le Royaume-Uni dans l'accord encadrant son départ de l'Uion Européenne (UE) le 31 janvier dernier, notamment sur l'Irlande du Nord. M. Gove "rencontrera aujourd'hui le vice-président Sefcovic à Bruxelle.