Le Nigeria a confirmé dimanche que l'instrument de ratification du pays pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) avait été déposé auprès de l'Union africaine (UA), dépositaire légal de tous les instruments de ratification.

Le Nigeria a déposé samedi l'instrument de ratification de l'accord, en amont du lancement du commerce intra-africain qui devrait débuter le mois prochain, a indiqué un communiqué du ministère nigérian des Affaires étrangères.

L'accord commercial prévoit la création d'un marché continental unique pour les biens et les services, avec la libre circulation des hommes d'affaires et des investissements au sein de la région africaine.

Selon Richards Adeloja, représentant nigérian auprès de l'UA, le Nigeria a présenté l'instrument de ratification au nom de son pays. "L'instrument a été déposé en vue du développement du commerce intra-africain et afin d'approfondir l'intégration sur notre beau continent", selon le communiqué.

Le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la ZLECA le 11 novembre, avant la date limite du 5 décembre imposée à tous les pays pour valider leur adhésion à l'accord commercial intra-africain. Le 7 juillet 2019, le Nigeria a signé l'accord de la ZLECAF à Niamey lors de la 12e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine.

La phase opérationnelle de la ZLECAF a été lancée le jour même.

La date effective d'entrée en vigueur de l'accord aurait dû être en juillet 2020, cependant elle a été repoussée au 1er janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.