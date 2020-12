Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) s’est engagé à renforcer la sécurité énergétique mondiale en tant que fournisseur fiable du gaz naturel, comme importante source d'énergie.

"Les pays membres du GECF sont parmi les producteurs les moins chers au monde et sont capables de résister à la tempête actuelle.

Nous comprenons notre devoir envers le monde et nous nous engageons à renforcer la sécurité énergétique mondiale en tant que fournisseurs fiables de cette importante source d'énergie" a déclaré le Sg du Forum Yury Sentyurin, cité dans un communiqué du GECF publié sur son site web.

Participant à la 7e Conférence ministérielle sur le gaz, organisée virtuellement par la Malaisie en fin de la semaine écoulée, M . Sentyurin a souligné que le gaz naturel deviendra la principale source du mix énergétique mondial d'ici le milieu du siècle, augmentant sa part de 23% actuellement à 28%.

Il a également déclaré : "alors que le monde atteint le bout du tunnel de la pandémie, il aura besoin d'un partenaire énergétique qui peut aider à prévenir la dégradation de l'environnement, assurer un approvisio nnement énergétique stable et ininterrompu et apporter une énergie abordable et fiable pour tous.

Le gaz naturel est ce partenaire".

Faisant écho au thème du Forum ministériel, intitulé "vers une reprise et une prospérité partagée: opportunités de gaz naturel pour un monde durable", M. Sentyurin a déclaré que "le GECF souhaite souligner le rôle fondamental du gaz naturel non seulement en tant que carburant de choix pour la reprise économique, mais aussi comme partenaire à long terme pour assurer la prospérité pour tous".

La réunion de haut niveau a embrassé la croissance exponentielle du gaz naturel depuis la première édition en 2008 et a mis en évidence le rôle du gaz naturel en ce qui concerne le renforcement de la sécurité énergétique et la facilitation d'une transition énergétique ordonnée dans un monde de plus en plus contraint en carbone, note le communiqué du GECF.

La plupart des ministres de l'Energie qui ont pris la parole lors de la conférence ont identifié l'Asie comme le principal nœud de la demande de gaz naturel en raison de la croissance démographique, des engagements environnementaux et de la suppression progressive du charbon, selon la même source.

Actuellement, le charbon représente 47% de la consommation énergétique de l'Asie, tandis que le gaz naturel ne fournit que 12% de la consommation d'énergie primaire dans la plus grande région du monde , selon les données du GECF.

Selon le modèle mondial du gaz du GECF, les besoins énergétiques des pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et de l'Asie de l'Est représenteront environ 60% de l'augmentation de la demande mondiale d'énergie entre aujourd'hui et 2050.

Cette croissance représentera 42% des augmentations mondiales de gaz au cours de la période de prévision, en raison de par la Chine, l'Inde, les marchés émergents tels que le Bangladesh, le Pakistan et quelques autres pays d'Asie du Sud-Est , ajoute la même source.

A noter que la Malaisie membre de la coalition GECF est le 5eme plus grand exportateur de GNL au monde, livrant plus de 11 000 cargaisons depuis 1983.