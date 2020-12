Six (6) projets innovants de jeunes porteurs de projets de la région Ouest du pays, principalement d'Oran, ont été sélectionnés pour la grande finale de la deuxième édition de "ALGERIA Startup Challenge", prévue à la mi-décembre, a-t-on appris des organisateurs. Indiquant que 43 projets ont été retenus pour la grande finale, les organisateurs ont précisé que les projets de la région d'Oran concernent entre autres l'amélioration du service public, le tourisme, l'économie verte et la télé-médecine. Il s'agit des projets "Only one", "Traineeship" et "GreenHand" pour l'amélioration des prestations de services publics, "Discover" pour le Tourisme, "Makiha" et "Asiifni" pour la télémédecine et traitement de dossiers des patients. 62 projets innovants ont été présentés par des jeunes de la région ouest du pays dans le cadre de la deuxième édition de ''Algeria start up challenge", sur un total de 740 projets au niveau national. A noter que la session d'Oran était la deuxième étape parmi 5 étapes de ''Algeria start up challenge", une compétition de startups autour de solutions innovantes dans différents domaines de la vie, organisée par l'incubateur des startups "Capcowork" sous le parrainage du Premier ministère et avec le concours du ministère de la Micro-entreprise, de la Start up et de l'Economie de la connaissance.

Pour cause de Coronavirus, les quatre dernières étapes de la compétition en l’occurrence, Oran, Ouargla, Béchar et Alger se sont déroulées en ligne. Il sera de même pour la grande finale, prévue à la mi-décembre.