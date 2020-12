Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) a franchi la barre d’un million de tonnes d’exportation de clinker en 2020 à destination de plusieurs marchés internationaux, a indiqué dimanche un communiqué du groupe public. Ces résultats ont été réalisés en dépit des effets de la propagation de la pandémie du Covid-19 sur le marché international, a fait savoir la même source. Le Groupe, lors de sa première année d’exportation en 2018, avait réalisé 272.196 tonnes de ciment et de clinker, passant à 519 051 tonnes en 2019, avant de dépasser un million (01) de tonnes de clinker, à fin novembre 2020, soit une évolution de plus de 100 % par rapport à 2019, lit-on dans le document.

Durant les années 2018 et 2019, le groupe GICA a pénétré plusieurs marchés du continent africain à savoir : la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et la Guinée. Outre les marchés des pays africains, le Groupe s’est introduit en Amérique Latine et Caraïbes à savoir le Brésil, le Pérou, la République dominicaine et Haïti. Malgré les contraintes engendrées par la crise sanitaire que traverse le pays notamment la réduction des effectifs à 50%, les restrictions imposées aux déplacements des camions de transport de ciment et la baisse de la production, pendant plus de 3 mois, le Groupe GICA a réussi à enregistrer une dynamique sans précédent en 2020, en augmentant fortement ses exportations et en pénétrant de nouveaux marchés à l’international. Cette performance, poursuit la même source, n’a été rendue possible que grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics, pour encourager l’investissement productif, ce qui a permis de hisser l’Algérie au rang de pays exportateurs de clinker et ciment et de contribuer à diversifier les exportations hors hydrocarbures, dans une logique de substitution-importation. Leader national de l’industrie du ciment, le Groupe GICA s’est lancée récemment dans l’exploitation et la transformation de marbre suite à la reprise de l’Unité de Guelma et la carrière ONYX de Mahouna en 2018, qui étaient détenues par l’Entreprise Nationale de marbre (Enamarbre).

Le Groupe, à travers sa filiale, la Société de Maintenance de l’Est (SME), a également réussi à mettre en place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, portant inspection de l’alignement des fours de cimenteries.

Cette prestation, qui était assurée auparavant par des experts étrangers pour un montant allant de 20.000 à 30.000 euros par intervention, devra permettre à l’Algérie, qui compte une trentaine de lignes de production de ciment des cimenteries publiques et privées, d’économiser des devises.

Pour rappel, le Groupe GICA a été élu "Meilleur cimentier" en Algérie, par le portail AfrikaCem, dans le cadre des AfrikaCem Awards 2020. Les AfrikaCem Awards récompensent les entreprises et les personnalités de l'industrie du ciment en Afrique, qui ont fait preuve d'excellence dans leurs marchés, régions et domaines respectifs. Le Groupe compte actuellement 23 filiales spécialisées notamment dans la production de ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi, l’assistance technique, le montage et la maintenance industriels et la formation.