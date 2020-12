Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a présenté, dimanche à Alger, au ministre italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Luigi Di Maio, le nouveau cadre juridique et réglementaire que l’Algérie s’apprête à mettre en place dans l’objectif d'encourager l'investissement notamment étranger.

Lors d'une rencontre tenue au siège du ministère, à l'occasion de la visite de travail qu'il effectue en Algérie, M. Aït Ali a évalué avec le ministre italien les relations économiques bilatérale notamment dans le secteur industriel et abordé les domaines représentant des opportunités de partenariat comme la mécanique, l’agroalimentaire, l’agriculture, les mines, l’énergie et les énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

"Nous sommes en train de finaliser le nouveau code de l’investissement, incluant des dispositions très claires, qui va apporter des garanties" aux investisseurs dans les différentes phases de la mise en œuvre de leurs investissements en Algérie, a souligné le ministre.

La mise en œuvre de ce code permett ra de rendre le climat des affaires en Algérie "plus sécurisé et fluide et facilitera l’acte d’investir notamment pour les investisseurs étrangers", a-t-il soutenu, exprimant la volonté de l’Algérie à "nouer des partenariats fructueux avec la partie italienne".

De son côté, le ministre italien a estimé que ces nouvelles dispositions permettront de créer de nouvelles opportunités d’investissement entre les deux pays méditerranéens.

Il a affiché, à cette occasion, "l’intérêt des opérateurs italiens d’investir en Algérie notamment la communauté italienne établie en Algérie".